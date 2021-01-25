Фото: "Яндекс.Район".

В Брянске заметили старинную часовню на кладбище в Бежичах. Постройка находится в полуразрушенном состоянии. Но крыша в часовне есть, заколочены или заложены кирпичами окна и двери. Автор фотографий пишет, что этот объект неплохо было бы привести в порядок.

"Церковь могла бы взять под покровительство это маленькие здание", - пишет горожанин в "Яндекс.Район".

Часовня была построена во второй половине 19-го века в русском стиле. Постройка представляет собой восьмигранник из не штукатуренного кирпича. Купол ее не сохранился.

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