Жителей Брянска пригласили поучаствовать в акции "Семейный альбом"

Жителям Брянска предложили поучаствовать в акции "Семейный альбом". Ее организует Городской дом культуры Кравцова.

В социальных сетях нужно поделиться семейными фотографиями военных лет или письмами с фронта.

- Мы бережно храним фотографии военных лет, письма, которые теперь уже приобрели ценность архивных документов, - говорят организаторы. - Сейчас, в век современных технологий, историями из семейных архивов вполне можно делиться на своих страничках.

Фотографию с небольшим пояснением нужно опубликовать в группе ДК в соцсети или прислать на электронную почту.

Акция продлится до 23 февраля, сообщают в пресс-службе Бярнской городской администрации.

Адрес электронной почты: gdkkravtsova32@yandex.ru c пометкой «Семейный альбом».

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