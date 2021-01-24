В Брянской области на нарушителей масочного режима составили 26 протоколов. Рейды прошли в воскресенье, 24 января. Всего проверили 400 объектов торговли, общепита и бытовых услуг. Протоколы составляли, как на работников, так и на посетителей без масок.

В Брянске обследовали 35 магазинов и кафе и обнаружили трех нарушителей, сообщают в оперативном штабе.

Заодно проверили и цены на подсолнечное масло и сахар. Во всех торговых точках масло стоило не дороже 110 рублей, а сахар - до 46 рублей.

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