Под Дятьковом прошел бардовский фестиваль "Белое безмолвие"

В окрестностях брянского города Дятьково в 15-й раз прошел фестиваль авторской песни "Белое безмолвие". Он состоялся у родника "Три колодца". Фестиваль посвятили 83-летней годовщине со дня рождения Владимира Высоцкого.

На фестиваль приехали поэты, журналисты, исполнители бардовской песни. На сцене выступили профессиональные и юные исполнители. Музыканты и зрители грелись горячим чаем с пирожками.

Фестиваль организовали участники литературного объединения "Горизонт" и журналистка из Дятькова Надежда Юдина. Как сообщают в пресс-службе правительства Брянской области, на днях ей присвоили звание заслуженного работника культуры.

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