В Брянске Десну очистят в районе Бордовичского водозабора

В Брянске расчистят русло Десны в охранной зоне Бордовичского водозабора. Он обеспечивает питьевой водой 60 процентов города. Чтобы объект надежно работал, необходим достаточный уровень воды. А сейчас река обмелела.

- Расчистка позволит не допустить рисков возможных перебоев с водой, особенно в засушливые годы, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы начались уже в прошлом году. Тогда подготовили площадки для гидронамыва, складирования донных отложений, а также подъездные пути для их вывоза. Основной этап расчистки реки пройдет в 2021-2022 годах. Площадки рекультивируют, а в реку выпустят рыбу.

- Работы в зоне водозабора должны проводиться филигранно, чтобы у водоканала не возникли проблемы с подачей качественной питьевой воды, - сказал мэр города на совещании. - При реализации этого проекта на первом месте должно стоять здоровье жителей.

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