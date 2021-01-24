В Клинцовском районе иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево

В Клинцовском районе "Рено Меган" счъехал в кювет и врезалася в дерево. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины одиннадцатого утра в субботу, 23 января, на 28-м километре дороги Клинцы–Ущерпье-Красная Гора, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

40-летний автомобилист ехал со стороны села Ущерпье в сторону села Петрова Буда. Он не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Травмы получил 45-летний пассажир иномарки. Мужчина сломал плечо, его госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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