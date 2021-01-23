В Брянске ищут пропавшего 52-летнего Игоря Соколова

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшего 52-летнего Игоря Соколова. Мужчина ушел из дома еще 14 декабря прошлого года, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях. С тех пор родственники не знают, где он находится.

Приметы пропавшего: рост 171 сантиметр, худощавого телосложения, темно-русые волосы, светло-серые глаза. Игорь Соколов был одет в черную драповую кепку. О других предметах одежды не сообщают.

Если вы видели Игоря Соколова или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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