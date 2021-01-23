В Брянске за сутки с городских улиц вывезли 2349 тонны снега

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске за прошедшие сутки вывезли 2349 тонн снега. 500 тонн вывезли этой ночью. В ночь на дорогах работали 23 единицы техники. Это комбинированные дорожные машины, самосвалы и погрузчики.

Днем в с субботу, 23 января, чистить снег продолжили. Дорожники работают на проспекте Московском, бульваре Гагарина, улицах 3-го Интернационала, Бурова, Горького и других.

- В общей сложности на улицах города сегодня трудится 72 единицы специализированной коммунальной техники и 103 человека, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

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