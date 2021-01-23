В центре Брянска проходит несанкционированный митинг

В центре Брянска днем 23 января проходит несанкционированный митинг. Толпа людей прошла от площади Ленина в сторону Кургана Бессмертия. По пути следования людей сопровождают правоохранители. О серьезных столкновениях с полицией не сообщают.

Официальных данных о численности мероприятия и задержаниях не поступало.

До этого об отвественности за участие в несогласованных акций предупреждали брянские прокуратура и полиция.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Детский омбудсмен в Брянске Инна Мухина просила родителей подростков уделить внимание своим детям. По ее словам, ребят призывают идти на митинги в социальных сетях.

"Только слабые прикрываются детьми! - пишет уполномоченный по правам ребенка в Брянской области. - Все мы хорошо понимаем, что в подростковом возрасте дети ищут приключений, адреналина и новых эмоций. Но участие в несанкционированных митингах - это серьезное нарушение закона, и оно навсегда останется в биографии ребенка".

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