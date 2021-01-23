В Брянской области коронавирусом заразились 193 человека

В Брянской области за прошедшие сутки подтвердили 193 новых случаев заболевания. Выздоровели 529 пациентов Такие данные опубликовали в оперативном штабе 23 января.

За 24 часа выполнили 2296 тестов на инфекцию. Всего с начала эпидемии тестирование на коронавирус провели больше 404 тысяч раз.

Общее число заболевших в регионе составляет 27607 человек. Вылечились 26651 из них. Умерли от коронавируса 235 брянцев. За последние сутки новых смертей не регистрировали.

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