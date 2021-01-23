В Брянске автобусы будут ходить до получночи

В Брянске автобусы будут ходить до полуночи. Такие изменения горожанам обещают после отмены пяти популярных маршрутных такси. И после того, как еще на десяти маршрутах останется по одному перевозчику.
Первые изменения жители Брянска увидят уже летом с 16 июля.
А пока автотранспортное предприятие начало изучать пассажиропоток на отменяемых маршрутках. Это позволит составить эффективное расписание.
- Руководители муниципальных транспортных предприятий сообщили, что готовы к эффективному обслуживанию линий после ухода дублирующих маршрутов, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.
Мэр Брянска поручил организовать работу так, чтобы пассажиры в июле не заметили произошедших изменений, а если и заметили, то только со стороны улучшения.
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