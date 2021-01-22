В Брянской области три водителя автобуса работали без прав управления

В Брянской области с 14 по 19 января прошло оперативно-профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения. Полицейские проверили свыше 900 автобусов, из них 129 – межмуниципальных. К административной ответственности привлекли больше 250 водителей.

За нарушение правил эксплуатации тахографов привлекли 16 человек, за нарушение правил перевозки пассажиров – 17, за неиспользование ремня безопасности – 39. Без путевого листа ездили 10 водителей, без техосмотра – двое. На 28 автобусах выявили технические неисправности.

Три водителя автобуса работали без прав управления. В двух случаях выявили нарушения режима труда и отдыха водителей. На трех автобусах обнаружили внесенные в конструкцию изменения, которые не были согласованы в ГИБДД.

После проверок к административной ответственности привлекли 10 должностных лиц и трех индивидуальных предпринимателей, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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