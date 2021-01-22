В Брянске обнаружили четырех нарушителей масочного режима

В Брянске за сутки выписали четыре административных протокола на нарушителей масочного режима. Комиссия обследовала 70 объектов торговли, общепита и бытового обслуживания.

Двух нарушителей обнаружили в Володарском районе. Ими оказались покупатели торгового центра «Рябина» по улице Красный Маяк, 98А. В Бежице протокол составили на продавца магазина «Би-Би» по улице Ульянова, 76.

В Советском районе без маски попался сотрудник зоомагазина «Друг» по улице Крахмалева, 3. В Фокинском районе обследовали 13 предприятий. Ни на одном из них безмасочников не оказалось, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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