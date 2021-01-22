Что ж, дружок, когда должок?

Фото: АО «Чистая планета».

Более двух миллионов рублей долга в прошлом месяце взыскал через суд региональный оператор в Брянской области с уклоняющихся от оплаты за услугу по обращению с ТКО юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и недобросовестных управляющих компаний.

- Общая сумма исков, которые были рассмотрены и удовлетворены судом в декабре, составила 2 миллиона 268 тысяч 113 рублей 28 копеек. Кроме суммы долга ответчики должны будут оплатить еще и судебные расходы. Ряд представителей малого и среднего бизнеса Брянской области на протяжении более двух лет уклоняется от заключения договора на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами и вывозят образовавшийся на их территории мусор нелегально, хотя все знают о необходимости исполнить требования федерального законодательства по заключению договора с региональным оператором. Однако договоры заключать не торопятся. Сотрудники управления регионального оператора по обращению с ТКО, которые работают с предпринимателями и юридическими лицами по заключению договоров, отмечают, что все представители бизнес сообщества знают, что нарушают федеральное законодательство, но либо пользуются контейнерами, установленными для населения, либо избавляются от мусора, образованного в процессе предпринимательской деятельности, пользуясь услугами «серых» перевозчиков, которые работают нелегально. Мы проводим рейды, фиксируем все правонарушения, составляем акты и, в случае отказа от заключения договора, направляем иски в суд. В данный момент мы ждем решения по искам на общую сумму более полумиллиона рублей, – говорит руководитель управления АО «Чистая планета» Алексей Головин.

Исковые требования выставлены к ООО УК «К.У.Б.», ИП Башкирев М.Н., ООО «Мир», ИП Карпикова Елена Викторовна, ООО «ЖЭК», ИП Решетнев А.В., ИП Мордасов А.Г., ООО «МИП», ИП Калинченков Игорь Анатольевич, ИП Сафронов Федор Федорович и другим.

Напомним, с октября 2019 года вступили в законную силу изменения в постановление Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» в соответствии с которыми, юридические лица и предприниматели должны в течение 15 дней с момента опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и текста типового договора направить регоператору заявку на заключение договора. В случае отсутствия заявки на 16 день договор считается автоматически заключенным на условиях типового и подлежит оплате потребителем.