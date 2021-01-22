Из Брянской области за рубеж вывезли больше 300 тонн различной продукции

Из Брянской области в 2020 году на экспорт направили около 330 тонн различных товаров. Специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям сертифицировали более 11 700 партий различной подкарантинной продукции.

За пределы Российской Федерации отправляли зерно, картофель, кормовые смеси. Также популярностью пользовались российский картон, пиломатериалы и деревянные изделия.

География поставок весьма обширна, рассказали в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора. Это страны дальнего и ближнего зарубежья. Среди них Чили, Уругвай, Германия, Нидерланды, Италия, Дания, Вьетнам, Турция, Польша, Сербия и другие.

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