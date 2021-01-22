В Брянске умер музыкант Дмитрий Юраков

Фото: Брянский городской духовой оркестр.

В Брянске 22 января после продолжительной болезни скончался музыкант Дмитрий Юраков. Ему было всего 46 лет. Об этом рассказали его коллеги из Брянского духового оркестра.

Дмитрий всю жизнь посвятил музыке. Он трудился в оркестре регионального управления Росгвардии и в Брянском городском духовом оркестре. Духовик продолжал работать и во время тяжелой болезни.

Коллеги скорбят о безвременной кончине талантливого музыканта Дмитрия Юракова и выражают соболезнования его родным и близким.

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