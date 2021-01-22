В Брянской области 120 водителей не пропустили пешеходов

В Брянской области с 19 по 21 января прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». За три дня составили более 120 административных протоколов на водителей за непредставление преимущества пешеходам.

Правила нарушали и пешие участники движения. Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 390 нарушений. В частности, у 70 человек не было светоотражающих элементов в темное время суток. Более 70 нетрезвых пешеходов удалили с проезжей части.

Также в рамках акции полицейские разъясняли правила безопасного поведения на дорогах взрослым и детям, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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