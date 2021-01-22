Жителя брянских Белых Берегов осудили за ловлю рыбы сетями

К обязательным работам приговорил суд 52-летнего жителя поселка Белые Берега Фокинского района Брянска, которого уличили в незаконной рыбалке. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 22 января.

Виновного осудили по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с применением других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов».

Установили, что преступление брянец совершил в ноябре 2019 года. 16-го числа он рыбачил на Белобережском водохранилище. Однако ловил не на удочку, а сетями. Его добычей стали 21 лещ и один карп. Причиненный ущерб рыбным запасам региона составил 23 тысячи рублей.

- Осужденному назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, - говорят в облпрокуратуре. - Причиненный ущерб он возместил добровольно.

В законную силу приговор суда пока не вступил.

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