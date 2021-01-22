Коронавирус диагностировали 189 брянцам за сутки

«Ковид-19» на Брянщине подтвердили 189 жителям за сутки. Фото: Анна ЛЕВКИНА

189 новых случаев коронавируса подтвердили в Брянской области за последние сутки. Обновленные статистические данные о ковид-ситуации в регионе обнародовал оперативный штаб утром в пятницу, 22 января.

Всех заболевших «Ковид-19» теперь 27414. Из них 26122 человека - или 95,3 процента - выздоровели. Непосредственно в минувшие сутки опасный диагноз сняли 396 пациентам.

В отчетный период в брянских лабораториях проверили 2218 человек. А общее число тестов на коронавирус достигло 402139.

На 22 января брянский ТОП-3 выглядит следующим образом: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Инфицированных там 10718, 3493, 1122 соответственно.

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