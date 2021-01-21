Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянском районе ищут пропавшую 37-летнюю Наталью Костяшину. Женщина не выходит на связь с родными с 20 января. Она пропала в поселке Свень, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в соцсетях.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. Наталья была одета в красную куртку с черными вставками, черные штаны, варежки, обута - в серые сапоги.

Если вы видели пропавшую, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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