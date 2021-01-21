У бежицкого рынка в Брянске столкнулись две маршрутки

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

Две маршрутки не поделили дорогу у бежицкого рынка в Брянске. Происшествие произошло в четверг, 21 января. О нем сообщили очевидцы в социальных сетях.

Автор поста проиллюстрировал пост фотографией.

Известно, что одна из угодивших в ДТП маршруток - 34-я. В нее, остановившуюся у пешеходного перехода, влетал другой микроавтобус.

Пострадал ли кто-то в этой автоаварии – неизвестно. Официальная информация из ГИБДД пока не поступала.

Случай активно обсуждают пользователи в комментариях. Некоторые иронизируют. Процитируем:

«Конкуренция за 20 рублей. Она такая, жестокая и беспощадная!» (Джабир Ололоев)

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