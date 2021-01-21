В Брянске 23 января проведут фестиваль зимних видов спорта

В Брянске в субботу, 23 января, проведут фестиваль зимних видов спорта. Он состоится на Кургане Бессмертия. Начало - в 13.30. Фестиваль приурочили ко Дню российского студенчества.

- Проведение мероприятия согласовано с Роспотребнадзором и пройдет с соблюдением санитарных требований, - отмечают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Участников ждет зимний футбол, лазертаг на снегу, бокс-хоккей, шорт-трек, скоростной тюбинг и другие соревнования.

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