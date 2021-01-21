Жители улицы Полесской в Брянске пожаловались на стаю бездомных собак

Фото: кадр из видео, "Типичный Брянск".

Жители улицы Полесской в Фокинском районе Брянска пожаловались на стаю бродячих собак. По словам горожан, они уже обращались в соответствующие инстанции, но никакого результата. В социальных сетях опубликовали видео, снятое из окна многоэтажки. На нем видно 11 лающих псов.

В комментариях посоветовали обратиться в дорожное управление Советского района. На том конце провода записывают адрес. Но никаких обещаний не дают, как не называют сроков отлова собак.

Жители города заметили, что иногда после заявок в районе, где обитает стая, появляется отравленный корм.

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