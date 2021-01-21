В Брянске поймали шестерых безмасочников за сутки

Шесть протоколов на так называемых безмасочников составили в Брянске за одни сутки - среду, 20 января. Такой информацией поделились в пресс-службе горадминистрации.

В областном центре продолжили рейды на выявление нарушителей масочного режима, который действует из-за пандемии коронавируса. В них участвуют представители городского отдела торговли, райадминистраций и полицейские.

Накануне инспекторы осмотрели 72 объекта. По традиции ими стали торговые центры, магазины, салоны красоты и кафе.

- Всего по итогам рейдов правоохранители составили шесть протоколов по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - уточняют в мэрии.

Антилидером минувшего дня стал Советский район. Там составили три ковид-материала. А поймали нарушителей в магазинах «Продукты» на улице Фрунзе, «Видеонаблюдение» и «Автозапчасти» на Щукина. Все они - продавцы. В остальных районах Брянска выявили по одному нарушителю.

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