В Брянске отремонтировали корпус городской поликлиники №1

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске открыли отремонтированный корпус городской поликлиники №1 в Бежицком районе. Из областного бюджета на реконструкцию потратили 40 миллионов рублей. Свыше 125 миллионов рублей направили на приобретение оборудования. Для оснащения учреждения мебелью изыскали 9,7 миллиона рублей.

Обновленный корпус №3 посетили руководители Брянской области во главе с главой региона Александром Богомазом, рассказали в пресс-службе Брянской областной Думы.

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