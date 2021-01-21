Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Брянске отремонтировали корпус городской поликлиники №1

Обновленное медучреждение посетили руководители области
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске открыли отремонтированный корпус городской поликлиники №1 в Бежицком районе. Из областного бюджета на реконструкцию потратили 40 миллионов рублей. Свыше 125 миллионов рублей направили на приобретение оборудования. Для оснащения учреждения мебелью изыскали 9,7 миллиона рублей.

Обновленный корпус №3 посетили руководители Брянской области во главе с главой региона Александром Богомазом, рассказали в пресс-службе Брянской областной Думы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».