В Брянске начали готовить трассу для «Лыжни России»

Трассу для проведения брянского этапа масштабной гонки «Лыжня России» начали готовить на территории Кургана Бессмертия в Советском районе. На объект завезли два десятка машин снега. Он необходим, в частности, для формирования так называемой подушки. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Массовая гонка «Лыжня России-2021» состоится 13 февраля. Местом ее проведения станет парк культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска. Как уже сообщала «Комсомольская правда в Брянске», из-за пандемии коронавируса в этом году в забегах смогут участвовать жители в возрасте от 18 до 65 лет.

По уточненной информации, на Курган Бессмертия уже завезли снег. Специалисты начали формировать основание лыжной трассы – для этого снежный покров утрамбовывают.

Кстати, в 2021-м участники забегов преодолеют две дистанции: в шесть и три километра. Первую побегут брянцы в возрасте до 30 лет, вторую – остальные участники.

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