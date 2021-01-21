В брянском аэропорту экономили на зарплатах сотрудникам

В международном аэропорту «Брянск» недоплачивали спасателям. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Экономию на зарплатах выявила транспортная прокуратура в международном аэропорту «Брянск». Деньги недополучали сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в четверг, 21 января.

Прокурорская проверка показала, что у некоторых работников размер заработной платы не дотягивает до той, которая прописана в Федеральном законе «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

В итоге к ответственности привлекли гендиректора летной гавани. Ему внесли представление об устранении нарушений.

- По итогам принятых мер реагирования работникам установлен надлежащий размер заработной платы, - резюмируют в Брянской транспортной прокуратуре.

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