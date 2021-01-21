Брянец «отсидит» 5 лет за нападение на пенсионерку с палкой

Брянца осудили на пять лет за нападение на пенсионерку с палкой в ее же квартире. Фото: Иван ВИСЛОВ

К пяти годам колонии приговорил суд 37-летнего жителя Брянска, который совершил вооруженный разбой на пенсионерку в Советском районе. Уголовное дело рассмотрели 19 января.

Осужденный проживает в Советском районе, у него уже есть судимость. Обвиняли его по статье «Разбой, совершенный с применением насилия, опасный для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

В суде установили, что преступление брянец совершил 25 февраля прошлого года. Он ворвался в квартиру 82-летней пенсионерки, ударил ее палкой по голове и потребовал деньги. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевшая указала место, где хранит сбережения. В итоге злоумышленник обнаружил там 1900 рублей, с которыми скрылся.

- С учетом сведений о личности подсудимого и наличия в его действиях рецидива преступлений виновного приговорили к пяти годам лишения свободы, - уточняют в пресс-службе Советского райсуда Брянска. - Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима. Также мужчину на год ограничили в свободе.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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