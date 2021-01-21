В поселке Локоть в пожаре погиб 46-летний мужчина

Сообщение о возгорании поступило на оперативный пульт МЧС в 23.51. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В поселке Локоть Брасовского района Брянской области около полуночи 20 января произошел пожар одной половины деревянного 2-х половинного жилого дома по улице Октябрьской.

В пожаре погиб мужчина 1974 года рождения, рассказали в пресс-службе МЧС России по Брянской области. Сообщение о возгорании поступило на оперативный пульт МЧС в 23.51. На место выехали две автоцистерны пожарно-спасательной части №41.

В тушении задействовали два пожарных ручных ствола и одно звено газодымозащитной службы. В 00.05 пожар локализовали, в 00.20 – ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

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