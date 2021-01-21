В Брянске сотрудники торговой сети помогли найти шесть человек

Фото: группа «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области» в vk.com.

В Брянске в 2020 году сотрудники торговой сети помогли шести дезориентированным людям. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Во всех магазинах сетей «Пятерочка» или «Перекресток» оборудована специальная зона. Так называемый «Островок безопасности». Его легко узнать по оранжевому геолокационному пину.

Заблудившийся человек может обратиться к сотруднику магазина и получить необходимую помощь. Персонал прошел обучение и знает, как себя вести в случае обнаружения дезориентированного человека.

«Островки безопасности» - это социальный проект, который запустили «Центр поиска пропавших людей» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Они появились весной 2019 года сначала в торговых точках Москвы, а позднее появились в регионах страны.

В 2020 году в России благодаря проекту удалось помочь 991 человеку. В том числе 76 детей вернули домой. Только за первые 10 дней нового года в стране 43 человека получили помощь «Островков безопасности».

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