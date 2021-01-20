Брянский театр драмы приглашает зрителей на премьеру

Брянский театр драмы имени Алексея Толстого приглашает на премьеру. 31 января в 18.00 на сцене начнется спектакль «Звериные истории» по пьесе Дона Нигро в постановке режиссера Анны Трояновой.

Спектакль посвящен взаимодействию человека и природы. Все персонажи – говорящие человеческим языком животные, рассказали в театре драмы имени Толстого.

Из-за коронавируса заполняемость театрального зала ограничена и составляет 25 процентов. Билеты можно приобрести онлайн или в кассах театра.

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