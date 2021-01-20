В Брянске обнаружили немаркированные сигареты на 5 миллионов рублей

В Бежицком районе Брянска в гараже полицейские обнаружили коробки с немаркированными сигаретами общей стоимостью свыше 5 миллионов рублей. Выяснилось, что гараж принадлежит 25-летнему местному жителю.

По версии следствия, подозреваемый пытался сбыть товар под видом известных марок. Следственное управление УМВД России по городу Брянску возбудило уголовное дело за незаконное приобретение и хранение табака.

Сейчас устанавливают обстоятельства дела, расследование продолжается. Виновному может грозить до шести лет лишения свободы и крупный штраф, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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