В Брянске разыскивают 45-летнего Валентина Бадеева

Фото: «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области» в vk.com.

В Бежицком районе Брянска пропал Валентин Валентинович Бадеев 1975 года рождения. С 13 января 2021 года неизвестно, где он находится. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза. Был одет в черную куртку, темно-синюю толстовку с капюшоном со светлой полоской по краю, черные брюки и черные кроссовки. С собой имел коричневую сумку через плечо.

Всем, кто располагает сведениями о пропавшем, просьба позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или в полицию по телефонам 02, 102.

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