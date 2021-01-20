Двух жителей Брянска задержали за кражу деталей железнодорожных вагонов

В Брянске на станции Орджоникидзеград заметили двух неизвестных, которые ломали грузовые железнодорожные вагоны. Сообщение об этом поступило в дежурную часть, рассказали в Брянском линейном отделе МВД России на транспорте.

Приехавшие на место сотрудники транспортной полиции обнаружили, что на двух железнодорожных платформах отсутствуют борта и запорные устройства. Общий ущерб собственнику составил 56 тысяч рублей.

Выяснилось, что к краже причастны два местных жителя 1985 и 1981 годов рождения. Оба ранее были судимы за кражи и мошенничества. Также один из них прежде отбывал срок за хранение и употребление наркотиков.

Задержанные вину признали и сообщили, что сдали украденное в пункт приема металлолома за две тысячи рублей. На мужчин завели уголовные дела за кражу и взяли подписку о невыезде.

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