В Навле открыли новую пристройку к детскому саду на 55 мест

В Брянской области в 2021 году планируют создать 600 новых мест в детских садах, в том числе 325 – в ясельных группах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Мы уже сообщали, что в поселке Навля Брянской области готовятся открыть новую пристройку к детскому саду №3 комбинированного вида. Торжественная церемония прошла сегодня, 20 января. На открытии присутствовал глава региона Александр Богомаз.

Дошкольное учреждение рассчитано на детей от полутора до трех лет. В здании разместили четыре группы, в каждой из которых есть игровые и спальные комнаты, санузлы и приемные. Также пристройка оборудована музыкальным спортивным залом для развития малышей.

В Брянской области в 2021 году планируют создать 600 новых мест в детских садах, в том числе 325 – в ясельных группах, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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