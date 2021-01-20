В Брянске за сутки выявили двух нарушителей масочного режима

Комиссия посетила 72 предприятия торговли, общепита и бытовых услуг. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 19 января прошли очередные рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Комиссия посетила 72 предприятия торговли, общепита и бытовых услуг во всех районах города.

В результате удалось обнаружить двух безмасочников. Административный протокол выписали на продавца торгового центра «Тимошковых» по улице Ульянова, 58 в Бежице. Также наказание понесет покупатель магазина «Удачная покупка» по улице 2-я Мичурина, 42А в Володарском районе.

В Советском районе проверили 19, а в Фокинском – 14 объектов. Ни на одном из них нарушений не зафиксировали. Везде на входах были размещены объявления о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции. В залах нанесена разметка и присутствуют антисептики, рассказала в пресс-службе Брянской городской администрации.

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