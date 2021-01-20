Брянца осудили на полгода за неуплату алиментов

К 6 месяцам лишения свободы условно приговорили жителя Рогнединского района, который уклонился от уплаты алиментов на своего несовершеннолетнего ребенка. Об этом стало известно в среду, 20 января.

Уголовное дело рассмотрел Дубровский районный суд. На скамье подсудимых был 43-летний мужчина. Обвиняли его по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка».

Доказали, что брянец задолжал больше 45 тысяч рублей алиментов. Выплаты тот не производил в период с июня по сентябрь прошлого года. Причем, раньше его уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.

- Суд приговорил виновного к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, - уточняют в пресс-службе облпрокуратуры. - В законную силу этот документ пока не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».