20 января в брянской Навле откроют новую пристройку к детсаду

В Навле готовятся открыть новую пристройку к детсаду на 55 мест. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Новую пристройку к детскому саду торжественно откроют в брянском поселке Навля в среду, 20 января. Социальное учреждение рассчитано на 55 мест. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Объект возвели всего за полгода. Его появлению способствовал нацпроект «Демография». Как только соцучреждение заработает, в райцентре исчезнет очередь в ясли.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», пристройку достроили еще летом. Причем, помимо самого детсада благоустроили и близлежащую территорию. В конце августа на приемку объекта приезжал губернатор. Правда, тогда радость от завершения масштабной стройки оценили далеко не все: пользователи соцсетей заметили массу недоделок. В их числе - грибок в угловых помещениях и протекающая крыша.

Добавим, всего в прошлом году в регионе создали 490 мест в детсадах. Из них две трети - 69 процентов - предназначены для малышей от полутора до трех лет. Еще 600 мест намерены создать в 2021-м. Больше половины будут приходиться для детей ясельного возраста.

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