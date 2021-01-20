В унечском деревенском магазине 16-летнему подростку продали пиво

В Унечском районе в магазине в деревне Песчинка 16-летнему подростку продали пять бутылок пива. Факт незаконной продажи алкоголя выявили полицейские при патрулировании улиц 17 января. Они встретили молодого человека, который состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. Парень выходил из магазина с пивом в руках.

67-летняя продавщица магазина призналась, что продала пиво, не спрашивая возраст покупателя. Не стала она проверять документы.

- Свою вину женщина признала, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - На продавщицу составили административный протокол. Ей грозит до 50 тысяч рублей штрафа.

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