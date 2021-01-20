Брянская область может получить на лекарства от коронавируса еще 25 млн рублей

Брянская область может получить порядка 20-25 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусуом, которые лечатся дома. По предварительной информации Минздрава, из федерального бюджета планируют выделить очередной трансферт.

К середине января брянцы получили лекарств на 60 миллионов рублей. Из федерального бюджета было выделено 40,3 миллиона рублей, из регионального — 19,7 миллиона.

- В настоящее время продолжается отпуск лекарственных препаратов пациентам, получающим помощь амбулаторно, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Все закупленные лекарственные препараты будут и в дальнейшем поставляться в медицинские организации.

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