Число брянских заболевших ковидом превысило 27 тысяч

Общее число заболевших коронавирусом в Брянской области превысило 27 тысяч. О преодолении нового ковид-рубежа сообщили в региональном оперативном штабе утром в среду, 20 января.

Прирост новых случаев за сутки составил 190 или 0,7 процента. А количество выздоровевших достигло 25386 (+320). Зафиксировано пять новых смертей от инфекции. Всех жертв ковида в регионе теперь 225.

Сейчас Брянская область занимает 41 место в России по общему числу инфицированных с начала пандемии. Кстати, наши соседи – Орловская и Калужская области – находятся еще ниже. Заболевших там 24696 и 24126 соответственно. Это 48-я и 50-я позиции рейтинга.

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