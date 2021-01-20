В Брянской области от коронавируса умерли еще пять человек

Число жертв коронавируса в Брянской области выросло на пять. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число жертв коронавируса в Брянской области выросло на пять. Смерти от опасной инфекции подтвердили накануне. Об этом сообщил региональный оперативный штаб утром в среду, 20 января. Общее число скончавшихся достигло 225.

За сутки «Ковид-19» диагностировали 190 жителям Брянщины. Одновременно с этим 320 пациентов выздоровели. Их повторные тесты на инфекцию - отрицательные.

Сейчас Брянская область занимает 41 место в России по суммарному числу инфицированных. Суточный прирост заболеваемости составил 0,7 процента. А процент смертности в регионе - 0,82. Для сравнения: в соседней Орловской области от ковида умерли 311 человек, в Калужской - 209. В процентном соотношении это 1,26 и 0,87 соответственно.

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