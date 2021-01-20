В Брянске товаровед похитила у магазина 224 тысячи рублей

В Брянске 28-летнюю работницу магазина подозревают в мошенничестве. На женщину завели уголовное дело.

По версии следствия, в сентябре прошлого года жительница Брянского района занимала должность товароведа в одном из магазинов Брянска. Используя свое служебное положение, она купила 83 единицы товара, который продавался по акционной цене. А после оформила возврат без учета скидки.

- Разница в стоимости составила 224 тысячи рублей, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Эти деньги женщина присвоила себе.

Злоумышленнице грозит до шести лет колонии.

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