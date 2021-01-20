Все брянские перерабатывающие предприятия проверят на соблюдение экологического законодательства

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области все перерабатывающие предприятия проверят на соблюдение экологического законодательства. Такое поручение дал губернатор на совещании с заместителями 18 января.

Поводом для этого стал скандал а Стародубском районе. Местный сырный завод с ноября прошлого года не может ввести в эксплуатацию новые очистные сооружения. Они не подключены к электроэнергии. Старые очистные завода и городская канализация давно не справляются с очисткой стоков предприятия. Отходы производства попадают прямо в реку.

По словам главы региона, руководство сырзавода не показывает отходы производства. Поэтому окружающая среда вокруг загрязнена.

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