В брянские прививочные кабинеты отгрузили больше 14 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Брянской области в медицинские организации отгрузили 14082 дозы вакцины от коронавиурса. На 18 января в регион поступило 18800 доз препарата "Спутник V", сообщили на заседании оперативного штаба.

На 17 января, то есть до начала массовой вакцинации, привились 1211 брянцев.

- Я еще 2 октября привился и — жив-здоров, - сказал брянский губернатор. - У меня вся семья привита. Главный федеральный инспектор по Брянской области привился, председатель областной Думы, заместитель губернатора Николай Щеглов. Кто привился на сегодня в Брянской области — никто не умер, не заболел и чувствует себя хорошо. А вот кто не прививался — вопрос.

Вакцину планируют передать в частные медицинские центры. Для этого им нужно соблюсти "холодовую цепь". Препарат может храниться при температуре минус 18 градусов и ниже.

В регионе рассматривают возможность выезда медицинских бригад для вакцинации на предприятия.

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