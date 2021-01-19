В Брянской области в 39 поликлиниках сформированы мобильные бригады для работы с коронавирусными больными. В среднем на одну бригаду приходится 30 пациентов с ковидом. Медики осматривают больных, назначают им исследования и лечение.В первичном звене с COVID-19 борются 235 врачей и 440 средних медицинских работников. Для экстренной помощи используют 130 бригад, которые состоят из 30 врачей и 701 фельдшера и медсестер. Все бригады в полной мере оснащены средствами индивидуальной защиты и прошли необходимое обучение.В регионе запас средств индивидуальной защиты сформирован на два с половиной месяца, рассказали на заседании оперативного штаба, которое состоялось 18 января.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».