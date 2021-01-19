В Брянской области за вторую неделю нового года наблюдается незначительное снижение заболеваемости коронавирусом на 0,1 процента по сравнению с предыдущей неделей. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба.За первую неделю заболеваемость уменьшилась на 4,1 процента. Среднесуточный прирост ковида за две недели равен 0,7 процента. За предыдущие семь дней было 0,8 процента.Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек в регионе достиг 112. На прошлой неделе было 112,1. Показатель заболеваемости за месяц равен 458,1 на 100 тысяч жителей региона.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».