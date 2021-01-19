В Брянске за три дня – с 16 по 18 января – вывезли 3 тысячи 260 тонн снега. Рабочие убирали сугробы, который ранее во время сильного снегопада сгребали на обочины. К работе помимо сотрудников Дорожного управления привлекали сторонние организации.В настоящее время снег вывозят около 50 машин. Ночью задействуют еще 30. Одновременно с этим дороги посыпают песко-соляной смесью. За три дня израсходовали около одной тысячи кубометров реагента, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».