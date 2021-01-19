В Брянске при очередной проверке масочного режима 18 января поймали пятерых нарушителей. На них составили административные протоколы. Рейды прошли на 65 предприятиях торговли, бытового обслуживания и общепита, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.В Советском районе нашли двух нарушителей в павильоне «Продукты» по улице Пересвета, 1а. В Бежице составили протокол на продавца магазина «Крендель» по улице Почтовой, 120. В Володарском районе – на продавца павильона «Ивашко» по улице Димитрова, 29а. В Фокинском районе – на продавца магазина «Дельфин» по улице Дзержинского, 3Б.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».