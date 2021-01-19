В поселке Белые Берега Фокинского района города Брянска пропал Андрей Николаевич Казанский 1985 года рождения. С 16 января 2021 года он не выходит на связь. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».Приметы пропавшего: рост 177 сантиметров, худощавый, русые волосы, голубые глаза. Был одет в черную куртку, голубые джинсы, коричневые ботинки и коричневую шапку. Он может находиться в любом районе.Всем, кто располагает сведениями о пропавшем, просьба позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» - 8-800-700-54-52 или в полицию по телефонам - 02, 102.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».